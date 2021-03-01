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Названы страны, полностью открытые для туристов

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В начале февраля 69 направлений для путешествий из 217 были полностью закрыты из-за пандемии, говорится в отчете ЮНВТО.
Всемирная туристская организация выпустила отчет о путешествиях в условиях пандемии
Всемирная туристская организация выпустила отчет о путешествиях в условиях пандемии
pixabay.com
 
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 8 марта представила отчет об ограничениях в путешествиях по миру в связи с пандемией коронавируса. 
 
По данным ЮНВТО, полностью открытыми для туристов являются пять стран: Албания, Доминиканская республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания. Они составляют лишь 2% от общего числа туристических направлений.
 
По состоянию на начало февраля, 32% всех туристических направлений мира (69) оставались полностью закрытыми для иностранных туристов, а 34% – частично закрытыми (73 направления).
 
Всего были проанализированы ограничения на поездки в 217 направлениях. 
 
Как подчеркнул генсек ЮНВТО Зураб Пололикашвили, странам нужно понемногу восстанавливать туристическую отрасль, поскольку ограничения лишь частично решают проблему с COVID-19.
 
Ранее сообщалось, что в Таиланде планируют отменить двухнедельный карантин для путешественников, которые получили вакцину от коронавируса.
 

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Теги: туризм, ограничение, страны, путешествие, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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