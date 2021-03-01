Названы страны, полностью открытые для туристов
В начале февраля 69 направлений для путешествий из 217 были полностью закрыты из-за пандемии, говорится в отчете ЮНВТО.
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 8 марта представила отчет об ограничениях в путешествиях по миру в связи с пандемией коронавируса.
По данным ЮНВТО, полностью открытыми для туристов являются пять стран: Албания, Доминиканская республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания. Они составляют лишь 2% от общего числа туристических направлений.
По состоянию на начало февраля, 32% всех туристических направлений мира (69) оставались полностью закрытыми для иностранных туристов, а 34% – частично закрытыми (73 направления).
Всего были проанализированы ограничения на поездки в 217 направлениях.
Как подчеркнул генсек ЮНВТО Зураб Пололикашвили, странам нужно понемногу восстанавливать туристическую отрасль, поскольку ограничения лишь частично решают проблему с COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Таиланде планируют отменить двухнедельный карантин для путешественников, которые получили вакцину от коронавируса.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент