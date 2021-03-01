Названы страны, полностью открытые для туристов

В начале февраля 69 направлений для путешествий из 217 были полностью закрыты из-за пандемии, говорится в отчете ЮНВТО.

Всемирная туристская организация выпустила отчет о путешествиях в условиях пандемии pixabay.com

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 8 марта представила отчет об ограничениях в путешествиях по миру в связи с пандемией коронавируса.

По данным ЮНВТО, полностью открытыми для туристов являются пять стран: Албания, Доминиканская республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания. Они составляют лишь 2% от общего числа туристических направлений.

По состоянию на начало февраля, 32% всех туристических направлений мира (69) оставались полностью закрытыми для иностранных туристов, а 34% – частично закрытыми (73 направления).

Всего были проанализированы ограничения на поездки в 217 направлениях.

Как подчеркнул генсек ЮНВТО Зураб Пололикашвили, странам нужно понемногу восстанавливать туристическую отрасль, поскольку ограничения лишь частично решают проблему с COVID-19.

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