В Израиле мальчик нашел древнюю статуэтку

За свою находку подросток получил вознаграждение от государства. Ученые считают, что это символ удачи.

Во время прогулки с родителями израильский мальчик нашел статуэтку, которая датируется V-VI до нашей эры. Об этом 9 марта сообщает Укринформ со ссылкой на dpa.

Путешествуя со своей семьей по юге Израиля, мальчик нашел уникальную древнюю фигурку. Высота изделия 7 см, ширина – 6 см. Эксперты утверждают, что это изображение женщины с обнаженной грудью, голова и шея которой укутаны шалью.

Такие сувенирные изделия, по мнению ученых, были своего рода амулетами. Исследователи предполагают, что это – символ удачи, который в свое время люди носили на цепочке.

Напомним, недавно в Китае была обнаружена уникальная статуэтка в виде птицы, возраст который достигает 13 тыс. лет.

Найдена статуэтка Венеры возрастом 23 тыс. лет.