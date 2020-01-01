Турция вводит новые правила для въезда в страну

С 15 марта каждый въезжающий в страну обязан за три дня до прибытия заполнить специальную электронную анкету.

Власти Турции отменили бумажную анкету для въезжающих в страну. С 15 марта все пассажиры за 72 часа до прибытия в республику должны будут заполнить электронный опросник, сообщили в турецком Минздраве.

Требование о заполнении бумажной анкеты на борту самолета сохранится только для транзитных рейсов.

В е-анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип въезда. На основе этой информации будет автоматически создан индивидуальный код HES.

"Форма должна быть заполнена в течение последних 72 часов перед поездкой. Мы сможем связаться с вами в случае любого контакта с зараженным COVID-19 во время вашего путешествия благодаря коду HES. По этой причине точность информации очень важна", – подчеркнули в Министерстве здравоохранения Турции.

Также указано, что информация внесенная в электронную анкету может быть проверена на границе.

"Если вы не заполнили форму или внесли некорректную информацию, вы можете столкнуться с юридическими и административными последствиями. Кроме того, вам могут не разрешить въезд в Турцию", – указано на сайте ведомства.

По данным СМИ, после заполнения анкеты ее необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет или другое устройство. Пассажиры должны предъявлять распечатанную или скачанную анкету сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Напомним, в начале марта Турция продлила требование отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну. Он должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до прибытия. Ранее сообщалось, что в Таиланде сократили период карантина для вакцинированных от коронавируса туристов.

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