Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Непале разрешили восхождения на Эверест

Комментариев: 0
Подъемы альпинистов будут проходить при строгом соблюдении мер по предотвращению распространения коронавируса.
Подъемы на Эверест возобновляются с апреля
Подъемы на Эверест возобновляются с апреля

Правительство Непала открыло Эверест для восхождений альпинистов после запрета экспедиций, который действовал в течение года из-за пандемии коронавируса. Об этом 11 марта сообщило агентство Reuters.

Подъем на Эверест разрешен с апреля. При этом требуется строгое соблюдение мер по предотвращению распространения COVID-19, которые включают недельный карантин по прибытии в Непал и наличие отрицательного теста на коронавирус.
 
В министерстве туризма страны ожидают около 300 заявок от иностранных альпинистов за время весеннего сезона, который начнется в апреле и продлится до конца мая.
 
Также не исключается, что число желающих подняться на высочайший пик мира в Непале окажется большим, так как власти Китая сохранили запрет на подъем по китайскому склону горы.
 
За время пандемии число инфицированных коронавирусом в Непале достигло 274 973, из них 3012 жителей скончались.
 
Ранее власти Китая и Непала объявили о новой высоте Эвереста. Ученые двух стран провели новые измерения наивысшей точки мира и представили результат - 8848,86 метра.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Непал, альпинизм, Эверест, ограничение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь