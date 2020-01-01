В Непале разрешили восхождения на Эверест

Подъемы альпинистов будут проходить при строгом соблюдении мер по предотвращению распространения коронавируса.

Правительство Непала открыло Эверест для восхождений альпинистов после запрета экспедиций, который действовал в течение года из-за пандемии коронавируса. Об этом 11 марта сообщило агентство Reuters.

Подъем на Эверест разрешен с апреля. При этом требуется строгое соблюдение мер по предотвращению распространения COVID-19, которые включают недельный карантин по прибытии в Непал и наличие отрицательного теста на коронавирус.

В министерстве туризма страны ожидают около 300 заявок от иностранных альпинистов за время весеннего сезона, который начнется в апреле и продлится до конца мая.

Также не исключается, что число желающих подняться на высочайший пик мира в Непале окажется большим, так как власти Китая сохранили запрет на подъем по китайскому склону горы.

За время пандемии число инфицированных коронавирусом в Непале достигло 274 973, из них 3012 жителей скончались.

Ранее власти Китая и Непала объявили о новой высоте Эвереста . Ученые двух стран провели новые измерения наивысшей точки мира и представили результат - 8848,86 метра.

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