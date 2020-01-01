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Два колумбийца ради шутки увеличили себе грудь

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Блогеры заключили пари, в котором проигравший делает пластическую операцию. Но в итоге победитель решил "за компанию" выполнить условие спора.
Эферсон Коссио и Джоан Лопес
Эферсон Коссио и Джоан Лопес
instagram.com/yefersoncossio

Колумбийский блогер и модель Эферсон Коссио заключил пари со своим шурином Джоаном Лопесом, в результате которого у обоих появились силиконовые импланты в груди. Об этом сообщает RCN Rradio.

Так, парни поспорили, что если Коссио наберет три миллиона подписчиков в течение определенного времени, Лопес сделает операцию по увеличению груди. Если же Эферсон не достигнет результата, то грудь появится у него.

Несмотря на то, что в итоге проиграл Лопес, Коссио в знак "солидарности" с зятем-неудачником также сделал пластику груди. 

"Я не проиграл спор: грудь делаю ради шутки и через неделю избавлюсь от нее. Вы знаете кого-нибудь, кто решает более серьезные задачи, чем я, в Instagram? Смогли бы вы поставить силикон просто для удовольствия? Я говорю "да" всему!", – написал Эферсон.

Коссио продержался с имплантатами восемь дней и удалил их 10 марта. Парни успели сфотографироваться вместе и спровоцировали волну обсуждения. Многие пользователи восприняли как шутку их поступок, другие же раскритиковали подобные "забавы".

Cмотрите фотогалерею: Два колумбийца ради шутки увеличили себе грудь

Ранее сообщалось, что жительница Китая на спор присела тысячу раз подряд и попала в реанимацию.

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Теги: Колумбия, видео, грудь, фото, спор, увеличение груди, блогер, шутка, пари, пластика груди
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Источник: korrespondent.net

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