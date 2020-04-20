Дубай назвали центром секс-туризма в Персидском заливе

Обратной стороной глобализации для эмирата стало активное развитие нелегального секс-туризма и проституции.

Дубай назвали столицей секс-туризма в Персидском заливе. Об этом говорится в статье французской газеты Le Monde.

Издание подчеркивает, что официально проституция в Объединенных Арабских Эмиратах запрещена, однако из-за большого количества иностранцев в Дубае процветает секс-туризм.

Отмечается, что проституция и эскорт-услуги стали "скрытым лицом глобализации". В 2008 году власти эмирата стали активно развивать сферу услуг для привлечения туристов, а также разрешили употребление алкоголя в отелях, барах и ночных клубах при наличии лицензии.

Именно в таких местах секс-работники обращаются к потенциальному клиенту, согласовывая с ним объем, продолжительность и характер услуги, указано в статье.

Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что несколько израильских СМИ, таких как Yedioth Ahronoth и Haaretz, указывали на растущее количество проституток в Дубае. Тем не менее назвать точное число секс-работников невозможно, поскольку этим занимаются в основном мигранты, которые скрывают свою деятельность.

По разным данным, в Дубае занимаются проституцией не менее 45 тысяч человек.

Ранее самыми лучшими направлениями для секс-туризма называли Таиланд, Рио-де-Жанейро, Канарские острова, Доминиканскую республику и Филиппины.

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