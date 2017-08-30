ВСУ вошли в ТОП-30 армий мира

На первом месте - армия США.

Армия Украины вошла в ТОП-30 армий мира antikor.com.ua

Международная компания Global Firepower, ежегодно составляющая рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30 место (между Швецией и Мьянмой). Первое место заняла армия США, второе - РФ.

В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран.

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Для создания рейтинга компания Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов.

Страны, в которых ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Так же, дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.

По сравнению со странами-соседями Украины заняла третье место - после РФ (2 место) и Польши (19).

Следует отметить, что с каждым годом Вооруженные Силы Украины поднимаются все выше в рейтинге лучших армий мира.

ТОП-10 армий в рейтинге Global Firepower globalfirepower.com

Украина в рейтинге Global Firepower globalfirepower.com

Напомним, в апреле 2017 года Порошенко заявил, что Вооруженные Силы Украины занимают восьмое место в рейтинге армий Европы.