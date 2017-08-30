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ВСУ вошли в ТОП-30 армий мира

Комментариев: 37
На первом месте - армия США.
Армия Украины вошла в ТОП-30 армий мира
Армия Украины вошла в ТОП-30 армий мира
antikor.com.ua

Международная компания Global Firepower, ежегодно составляющая рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30 место (между Швецией и Мьянмой). Первое место заняла армия США, второе - РФ.

В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран.

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Для создания рейтинга компания Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов.

Страны, в которых ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Так же, дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.

По сравнению со странами-соседями Украины заняла третье место - после РФ (2 место) и Польши (19).

Следует отметить, что с каждым годом Вооруженные Силы Украины поднимаются все выше в рейтинге лучших армий мира.

ТОП-10 армий в рейтинге Global Firepower
ТОП-10 армий в рейтинге Global Firepower
globalfirepower.com

Украина в рейтинге Global Firepower
Украина в рейтинге Global Firepower
globalfirepower.com

Напомним, в апреле 2017 года Порошенко заявил, что Вооруженные Силы Украины занимают восьмое место в рейтинге армий Европы.

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Теги: рейтинг, ВСУ, украинская армия, военные
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Комментариев (37)
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para-trooper    31.08.2017, 18:10
Оценка:  +3
para-trooper
Какой-то очень уж абстрактный рейтинг.
Вообще не понятно, где они берут свои данные ...
para-trooper    31.08.2017, 18:10
Оценка:  +3
para-trooper
Сейчас они пишут, что у Украины в 2017м есть 2449 танков ... где они такое выдрали???
Нашел некоторые их цифры за прошлые годы
... 2014 год - 4112 танков, 400 летательных аппаратов!!!
... 2015 год - 2809 танков, 222 летательных аппарата!!!

Это даже комментировать влом
para-trooper    31.08.2017, 18:10
Оценка:  +3
para-trooper
стоит чуть углубиться и понимаешь цену всем этим "рейтингам"
UTC3    31.08.2017, 20:58
Оценка:  -3
UTC3
а что не так то ? Уже и американские рейтинги не нравятся? Найдите в гугл другие )
UTC3    31.08.2017, 20:58
Оценка:  -3
UTC3
а про танки и самолеты и так все понятно. Большая часть этих танков и самолетов находилась на территории Крыма и ЛДНР вот их и потеряли.
para-trooper    01.09.2017, 14:55
Оценка:  +3
para-trooper
UTC3, да мне пофиг чей это рейтинг.
Это может Вы от принадлежности заявы судите о ее достоверности.
Данные тухряк полный. Про тысячи оставшихся в Крыму танков Вы бабушке расскзывайте.
para-trooper    01.09.2017, 14:55
Оценка:  +2
para-trooper
Это они весь старый советский металлолом посчитали на каких-то складах и базах хранения, который годен только в переплавку? Воевать эти "тысячи" единиц не способны и никак давно не влияют на боеспособность армии.

Действующей техники нааамного меньше. Но количество рабочей техники растет.
para-trooper    01.09.2017, 14:55
Оценка:  +2
para-trooper
А про "танки и самолеты" на территории ОРДЛО - вообще тупняк.
Их там не было никогда.
Единственная база хранения опять же старой нерабочей брони находится в Артемовске (под ВСУ). Больше там нигде ничего не было. Это не западная граница и не центр, где сосредоточены были большинство частей.
para-trooper    01.09.2017, 14:55
Оценка:  +2
para-trooper
По Донецкой и Лугаснкой областях в основном были части ВВ, местами погранцы и кое-где ПВО ... фсе!
Там танков вообще нигде не было!!! По 1-2 бэтэра на часть в основном и фсе.
UTC3    31.08.2017, 13:36
Оценка:  +1
UTC3
Ахахах Бигмир не написал главное. Чего же вы уважаемый автор не написали на каком месте была украинская армия в 2016 и в 2014 годах. Вот бы многие патриоты удивились )
UTC3    31.08.2017, 13:36
Оценка:  +2
UTC3
А ведь достаточно вбить в гугл "2016 Military Strength Ranking" и о Боже Украина в 2016 была на 25 месте. то есть за год Украина опустилась на 5 пунктов...
UTC3    31.08.2017, 13:36
Оценка:  +1
UTC3
А какое громкое название статьи "ВСУ вошли в ТОП-30 армий мира". Вот как легко можно манипулировать общественным мнением.
diver117    31.08.2017, 15:02
Оценка:  0
diver117
А на каком месте армии Донецка и Луганска?
Как обстоят дела в манипулировании общественным мнением относительно этих армий?
diver117    31.08.2017, 15:02
Оценка:  +4
diver117
Или это все к армии РФ относится?
UTC3    31.08.2017, 15:02
Оценка:  +2
UTC3
diver117, в статье вроде как речь идет о украинской армии ?
diver117    31.08.2017, 15:02
Оценка:  +1
diver117
UTC3, а Донецк и Луганск в Африке???
diver117    31.08.2017, 15:02
Оценка:  +3
diver117
Или может армии Донецка и Луганска входят в состав ВСУ и участвуют в этом рейтинге?
diver117    31.08.2017, 15:02
Оценка:  +4
diver117
700 одних только танков и огромная куча других вооружений - это вовсе не мелочь как никак.
diver117    31.08.2017, 15:02
Оценка:  +1
diver117
Или это все подземная армия их шахт, как вещают российские сказочники?
UTC3    31.08.2017, 18:09
Оценка:  -2
UTC3
Ну проблема Донецка возникла еще в 2014 и с тех пор украинская армия опускается в рейтинге. ЛДНР не в 2017 же образовались.
Просто по тв рассказывают как они восстанавливают армию которой якобы не было а по факту все наоборот.
diver117    31.08.2017, 18:09
Оценка:  -2
diver117
По факту вы просто уходите от ответа на вопрос
UTC3    31.08.2017, 18:09
Оценка:  -3
UTC3
По факту рейтинг украинской армии по сравнению с 2016 упал на 5 пунктов "
diver117    31.08.2017, 18:10
Оценка:  0
diver117
Так куда относят армию на Донбассе?
К России, к Украине?
К шахтам?
UTC3    31.08.2017, 20:58
Оценка:  -4
UTC3
diver117, туда же куда и в 2015 и в 2016.
para-trooper    31.08.2017, 18:10
Оценка:  0
para-trooper
А где можно посмотреть их статистику за прошлые годы?
На самом сайте не вижу истории.
para-trooper    31.08.2017, 18:10
Оценка:  +3
para-trooper
Если правда рейтинг снизили, то интересно по каким показателям.
Бюджет растет, количество техники тоже (живой точно).
По другому считать стали?
UTC3    31.08.2017, 20:58
Оценка:  -4
UTC3
Гугл в помощь
para-trooper    01.09.2017, 14:55
Оценка:  +2
para-trooper
UTC3, то есть Вы тоже не нашли полных данных, а только вырванные кусочки на других ресурсах? ))
WTF2wtf    31.08.2017, 13:36
Оценка:  +5
WTF2wtf
Вынуждены восстанавливать армию, тут вариантов нет из-за России ...
WTF2wtf    31.08.2017, 13:36
Оценка:  +6
WTF2wtf
А насчет 2-3 места многие эксперты сейчас Китай на 2-е место ставят, особенно учитывая их темпы роста, за которыми Россия вообще не в силах угнаться
WTF2wtf    31.08.2017, 13:36
Оценка:  +5
WTF2wtf
Китай вводит в строй новые вооружения с такими темпами, за которыми не только Россия, но и США угнаться не могут ...
Но у США есть очень большой отрыв, особенно на море
nebes2    31.08.2017, 10:55
Оценка:  -15
nebes2
1234
nebes2    31.08.2017, 10:55
Оценка:  -3
nebes2
Самая сильная армия в мире смогла занять 30-е место? и исключительно в псевдо рейтинге от "демократического" издания США?
Oлeг    31.08.2017, 10:57
Оценка:  -6
Oлeг
Ну да! Армия Мьянмы весьма авторитетна
и является образцом достойным подражания.
И не понятно, для чего швейцарцам армия, если на них,
со времён Вильгельма Теля, никто не нападал?
astronom58    31.08.2017, 11:10
Оценка:  +1
astronom58
Армия Швейцарии, это весь народ а не кучка продажных генералов.
master115    31.08.2017, 12:09
Оценка:  +8
master115
Вообще то в рейтинге указана страна Швеция, а не Швейцария!
Oлeг    31.08.2017, 13:36
Оценка:  -8
Oлeг
Ещё лучше. С момента вступленияв НАТО, ночей
не досыпали, всё мечтали русиш-субмарину изловить.
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