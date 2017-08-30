ВСУ вошли в ТОП-30 армий мира
Международная компания Global Firepower, ежегодно составляющая рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30 место (между Швецией и Мьянмой). Первое место заняла армия США, второе - РФ.
В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.
Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран.
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Для создания рейтинга компания Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов.
Страны, в которых ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Так же, дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.
По сравнению со странами-соседями Украины заняла третье место - после РФ (2 место) и Польши (19).
Следует отметить, что с каждым годом Вооруженные Силы Украины поднимаются все выше в рейтинге лучших армий мира.
Напомним, в апреле 2017 года Порошенко заявил, что Вооруженные Силы Украины занимают восьмое место в рейтинге армий Европы.
Вообще не понятно, где они берут свои данные ...
Нашел некоторые их цифры за прошлые годы
... 2014 год - 4112 танков, 400 летательных аппаратов!!!
... 2015 год - 2809 танков, 222 летательных аппарата!!!
Это даже комментировать влом
Это может Вы от принадлежности заявы судите о ее достоверности.
Данные тухряк полный. Про тысячи оставшихся в Крыму танков Вы бабушке расскзывайте.
Действующей техники нааамного меньше. Но количество рабочей техники растет.
Их там не было никогда.
Единственная база хранения опять же старой нерабочей брони находится в Артемовске (под ВСУ). Больше там нигде ничего не было. Это не западная граница и не центр, где сосредоточены были большинство частей.
Там танков вообще нигде не было!!! По 1-2 бэтэра на часть в основном и фсе.
Как обстоят дела в манипулировании общественным мнением относительно этих армий?
Просто по тв рассказывают как они восстанавливают армию которой якобы не было а по факту все наоборот.
К России, к Украине?
К шахтам?
На самом сайте не вижу истории.
Бюджет растет, количество техники тоже (живой точно).
По другому считать стали?
Но у США есть очень большой отрыв, особенно на море
и является образцом достойным подражания.
И не понятно, для чего швейцарцам армия, если на них,
со времён Вильгельма Теля, никто не нападал?
не досыпали, всё мечтали русиш-субмарину изловить.