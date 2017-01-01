Весенние каникулы-2018 в Украине продлятся неделю

Весной каникулы 2018 в украинских школах традиционно продлятся неделю. Дополнительно после семи дней отдохнуть дети смогут на Пасху. Отучившись неполную неделю, школьники снова отдохнут три дня.

Традиционно в Украине весенние каникулы приходятся на последнюю неделю марта. В 2018 году весенние каникулы в школах продлятся с 26 марта по 1 апреля включительно. Учебный процесс возобновится 2 апреля 2018 года.

Календарь каникул:

Весенние каникулы 2018: календарь (фото: 2018year.net)



В 2018 году будет всего недельная разница между весенними каникулами и пасхальными выходными. Так, уже через 5 дней после окончания весеннего отдыха начнутся пасхальные празднования. Школьники смогут дополнительно отдохнуть от учебы в понедельник, 9 апреля 2018 года.



В Украине каждое учебное заведение самостоятельно определяется с графиком каникул на новый учебный год. Министерство образования только дает рекомендации, когда их лучше провести в зависимости от календаря. Обычно, точные даты известны уже в августе, поскольку госорганы обладают информацией о праздничных днях в течение года.

Обычно, конец февраля - начало марта считается периодом активного распространения вирусных заболеваний (гриппа, ОРВИ). В некоторых учебных заведениях или целых областях повышается эпидемический порог на 25% и выше. Тогда объявляют карантин и дети уходят на внеплановые каникулы.

Ранее из-за кори в Одессе и Ивано-Франковске продлили зимние каникулы.

Также на продолжительность зимних каникул по всей Украине повлияла эпидемия гриппа и непогода. Из-за сильных снегопадов в Киеве школы закрывали несколько раз.

Некоторые школьники отправились на незапланированный отдых в связи с временной экономией газа.

По предписанию медиков период карантина должен составлять минимально 7-10 дней. При агрессивном распространении вирусов длительность карантина может быть увеличена.

Напомним, учебный процесс в Украине разбит на четыре четверти и, соответственно, в школах проводят осенние, зимние, весенние и летние каникулы. Но некоторые заведения учатся по триместровой системе.