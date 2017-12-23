Военные показали впечатляющее видео тренировки боевой авиации
На одном из полигонов ВСУ отвода состоялись учения летных экипажей Военно-воздушных сил ВСУ по выполнению полетов с использованием авиационных средств поражения.
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Соответствующее видео опубликовал пресс-центр штаба АТО в Facebook.
“Вооруженные силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей. В то же время, все войска надо поддерживать в постоянной готовности, поэтому такие стрельбы проводятся в районах отвода, которые не попадают под запрет Минских договоренностей“, - отметил заместитель руководителя АТО генерал-майор Олег Гуляк.
Ранее МВД показало зрелищные учения Национальной гвардии. Подразделения Нацгвардии провели масштабные военные учения и отработали маневры на местности.