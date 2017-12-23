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Военные показали впечатляющее видео тренировки боевой авиации

Комментариев: 1
Учения Военно-воздушных сил состоялись в районе отвода сил.
Военные провели учения на одном из полигонов ВСУ
Военные провели учения на одном из полигонов ВСУ
скриншот видео

На одном из полигонов ВСУ отвода состоялись учения летных экипажей Военно-воздушных сил ВСУ по выполнению полетов с использованием авиационных средств поражения.

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Соответствующее видео опубликовал пресс-центр штаба АТО в Facebook.

“Вооруженные силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей. В то же время, все войска надо поддерживать в постоянной готовности, поэтому такие стрельбы проводятся в районах отвода, которые не попадают под запрет Минских договоренностей“, - отметил заместитель руководителя АТО генерал-майор Олег Гуляк.

Учения авиации
0:00 / 01:32

Ранее МВД показало зрелищные учения Национальной гвардии. Подразделения Нацгвардии провели масштабные военные учения и отработали маневры на местности.

Учения Национальной Гвардии 2017
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Теги: учения, авиация, видео, ВСУ
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Комментариев (1)
construktor1    23.12.2017, 21:36
Оценка:  0
construktor1
Чем хвастаемся? Отстойной техникой советских времен? Да ее раскатают за каких-то пол часа. Лучше бы провели перевооружение, а потом и... докладывали.
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