Германия и Франция призвали Россию вернуть наблюдателей на Донбасс

Меркель и Макрон отметили важность обмена военнопленными в этом году.

Макрон и Меркель сделали совместное заявление по Донбассу gettyimages.com

Российские военные должны вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном на сайте правительства ФРГ в субботу, 23 декабря.

Они также заявили об отсутствии альтернативы мирному решению конфликта на востоке Украины и необходимости срочного обмена пленными.

Стороны также отметили, необходимость полного выполнения Минских соглашений.

Кроме того, лидеры ФРГ и Франции приветствуют договоренность Трехсторонней контактной группы об обмене пленными.

"Канцлер Германии и президент Франции приветствовали договоренность Трехсторонней контактной группы об обмене до 380 пленных с обеих сторон линии соприкосновения. Эта договоренность должна быть срочно реализована, она станет важной вехой в реализации Минских соглашений", - говорится в заявлении.

Меркель и Макрон также подчеркнули необходимость ускорить реализацию политических мер соглашений, включая амнистию, особый статус, местные выборы и внесение изменений в Конституцию.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели 21 декабря телефонный разговор, в ходе которого обсудили вывод военных РФ из СЦКК.