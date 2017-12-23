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США переступили черту, вооружив Украину - Россия

Комментариев: 21
Москва обвинила Вашингтон в "русофобии".
МИД РФ прокомментировал решение по вооружению Украины
МИД РФ прокомментировал решение по вооружению Украины
ТВ Центр

Решение американского правительства относительно предоставления Украине летального оружия только разожжет войну.

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Об этом в субботу. 23 декабря, заявили в Министерстве иностранных дел России, сообщает УНИАН.

"История, конечно, неизбежно расставит все по своим местам. Однако, как в нынешних условиях можно говорить о какой-либо "примиряющей" роли США в урегулировании конфликта в Украине? Вашингтон пытается представить себя "посредником". Никакой он не посредник, он - пособник в разжигании войны", - говорится в документе.

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Во внешнеполитическом российском ведомстве отметили, что США в определенном смысле переступили черту, решив вооружить Украину.

"Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии. "Для начала" заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". Вопрос - что дальше? В любом случае, американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными", - заявили в МИД РФ.

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Российские дипломаты также уверены, что "образумить США" сейчас не получится, обвинив при этом Вашингтон в "русофобии".

Напомним, США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

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Теги: армия и вооружение, США, оружие, МИД РФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (21)
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Москвошвея    23.12.2017, 22:47
Оценка:  +1
Москвошвея
Мокши распереживались)))
bimba09    23.12.2017, 21:35
Оценка:  +3
bimba09
Так пусть накажут Америку, какого Украину кошмарить?
psvvv    23.12.2017, 21:35
Оценка:  -9
psvvv
чем вооружили -автоматиками и пистолетиками
Dikiicom    23.12.2017, 21:35
Оценка:  +6
Dikiicom
А кто вооружил бандитов ДНР и ЛНР? Чьими автоматами ведутся все междоусобные войны между странами третьего мира? Значит РФ легализировала свое право творить беззаконие, но при этом никто не имеет права рушить права РФ! Резюме - РФ МЕРЗАВЦЫ!
realМовчанюк    23.12.2017, 21:35
Оценка:  +4
realМовчанюк
да вы, козлы уже давно эту войну разожгли, дебилы!
Хитрый-Лис    23.12.2017, 21:35
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Мы ответим РФ так: "ЕГОТАМНЕТ" - вот и весь секрет.
sever22    23.12.2017, 21:35
Оценка:  +3
sever22
Циничные,лживые,подлые русские твapи.Эта их истерика,весьма меня радует.Значит всё делаем правильно.Ну разве не прекрасно,что Джавелинами мы будем уничтожать рассейские танки,поставляемые в ОРДЛО?Роисся должна прочувствовать ошибочность своей авантюры.Большому кораблю-большая торпеда.
Елвіс    23.12.2017, 21:34
Оценка:  +14
Елвіс
Підлості Московії немає меж !
Війна продовжуватиметься рівно стільки, скільки захоче ваш біснуватий фюрер !
Ви в Україну вже скільки зброї навезли, що лити крокодилячі сльози із-за двох десятків Джавелінів може лише країна агресор, яка не має ні честі ні совісті !
Dikiicom    23.12.2017, 21:35
Оценка:  +4
Dikiicom
Фюрер в РФ появился не сам. Он воплощение российских надежд господствовать над миром! Его сделала и наделила неограниченными правами вся Россия. Так что вопрос когда закончится война несколько глубже и сложнее. Но она закончится. И закончится полным освобождением Украины а возможно и распадом РФ!
big_shaman    23.12.2017, 19:38
Оценка:  +12
big_shaman
- что дальше?
-ТОМАГАВКІ на кремль...
Sektorr    23.12.2017, 21:34
Оценка:  +7
Sektorr
Наоборот....В кремль прекратить ботокс поставлять....
TRIGER25    23.12.2017, 19:38
Оценка:  +15
TRIGER25
Значит вооружать по полной программе сепаратистов Донбасса можно - а дать Украине пару десятков снайперских винтовок это нарушение баланса и разжигание войны ?! однако ...
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