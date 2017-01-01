Меркель приветствует создание Антикоррупционного суда в Украине

Состоялся телефонный разговор Порошенко и Меркель.

Меркель похвалила Порошенко за решение по антикоррупционному суду gettyimages.com

Внесение президентом Украины Петром Порошенко закона о создании Антикоррупционного суда было положительно оценено со стороны федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ по итогу телефонного разговора Порошенко и Меркель.

"Канцлер приветствовала своевременные законодательные шаги, объявленные президентом Порошенко для создания независимого Антикоррупционного суда в Украине", - сообщили в немецком правительстве.

Как сообщалось, в пятницу, 22 декабря, Порошенко внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде.

Напомним, в международной организации Transparency International ранее требовали, чтобы президент безотлагательно подал проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине.