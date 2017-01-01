В центре Харькова азербайджанец кидался на людей с ножом

Злоумышленник отобрал у девушки телефон, а затем угрожал ножом прохожим, пришедшим ей на помощь.

У грабителя при себе был нож Нацполіція

Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Харькова гражданина Азербайджана, который отобрал у девушки мобильный телефон, а затем кидался на людей с ножом, пытавшихся его остановить. Об этом сообщили в субботу, 23 декабря, в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Полицейские рассказали, что азербайджанец отобрал мобильный телефон у 25-летней девушки. Стоимость гаджета составляет примерно 30 тысяч гривен.

"Мужчина стал преследовать потерпевшую и, когда пoблизoсти не было людей, выхватил тeлeфoн и начал убeгaть", - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел в центре Харькова

Двое прохожих, которые стали свидетелем происходящего, задержали злоумышленника, но тот вытащил нож и начал им размахивать. Тогда те репшили вызвать сотрудников полиции. Следователи открыли уголовное производство статье "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время мужчину задержали.

Напомним, двое подростков в Винницкой области на горячем задержали вора, который обокрал старушку.