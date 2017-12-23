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Порошенко: Украина получит оружие из США без лишнего шума

Комментариев: 22
Петр Порошенко назвал решение о поставках американского оружия в Украину достойным ответом на российскую оккупацию.
Решение о поставках подтвердил Рекс Тиллерсон
Решение о поставках подтвердил Рекс Тиллерсон
facebook.com/petroporoshenko

Украина получит оборонительное оружие из США без лишнего шума. Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

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“Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США“, - отметил он.

По словам Порошенко, это решение руководства США было подтверждено во время его вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

“Американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН“, -подчеркнул Порошенко.

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Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и американским друзьям Украины за двухпартийную поддержку страны - и со стороны демократов, и со стороны республиканцев, а также назвал решение о предоставлении оружия достойным ответом на продолжение оккупации украинской территории и невыполнение Москвой обязательств. 

Напомним, МИД РФ заявил, что решение американского правительства относительно предоставления Украине летального оружия только разожжет войну

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Теги: оружие, США, Украина, Донбасс, Киев, Поршенко
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Комментариев (22)
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paprika22    23.12.2017, 23:16
Оценка:  0
paprika22
могли бы и покачественее фотомонтаж сделать!
SALisovoy    23.12.2017, 22:30
Оценка:  -1
SALisovoy
При этом они просыпаются когда статья о СЛЕПОМ ТРАСТЕ выходит - странно как то!!
SALisovoy    23.12.2017, 22:29
Оценка:  -1
SALisovoy
Боты удивительно проснулись. . .
chippolino2017    23.12.2017, 22:26
Оценка:  +3
chippolino2017
Не получит, а купит. Как и уголь.
FriendLoki    23.12.2017, 21:36
Оценка:  +3
FriendLoki
Уже... нашумели...)))
Naganua    23.12.2017, 21:36
Оценка:  -1
Naganua
он там каждый месяц бывает что ли? Без инструкций с Вашингтона бедолага не знает, что ему делать.
Колишній-східняк    23.12.2017, 21:36
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Этой фотографии - несколько месяцев (18-21 сентября 2017 года).
Naganua    23.12.2017, 21:36
Оценка:  -4
Naganua
У Трампа прическа дурацкая какая то
Злой_Биша    23.12.2017, 21:36
Оценка:  +7
Злой_Биша
Как и с Афганом, Канада сейчас снова сыграла роль первоткрывателя консервы с оружием для жертв рашизма.
реформатор    23.12.2017, 21:36
Оценка:  -1
реформатор
коррупционер самый умный
semveter    23.12.2017, 21:35
Оценка:  +8
semveter
"Без лишнего шума" это когда трубят по всем СМИ?
Олександрович    23.12.2017, 21:35
Оценка:  +1
Олександрович
рацєя свій хлам умудряється навіть продавати....те що в америці хлам в рацєї навіть новим таким не було взяти наприклад (надсучасний) танк раКомата...
Колишній-східняк    23.12.2017, 21:35
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Так это - о решении США. А Украина будет получать без лишнего шума и пыли.
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