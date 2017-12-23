Порошенко: Украина получит оружие из США без лишнего шума
Украина получит оборонительное оружие из США без лишнего шума. Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.
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“Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США“, - отметил он.
По словам Порошенко, это решение руководства США было подтверждено во время его вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
“Американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН“, -подчеркнул Порошенко.
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Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и американским друзьям Украины за двухпартийную поддержку страны - и со стороны демократов, и со стороны республиканцев, а также назвал решение о предоставлении оружия достойным ответом на продолжение оккупации украинской территории и невыполнение Москвой обязательств.
Напомним, МИД РФ заявил, что решение американского правительства относительно предоставления Украине летального оружия только разожжет войну.