Животных заблаговременно одели в новогодние костюмы.

В Кременчуге Полтавской области у центральной елки в субботу, 23 декабря, провели новогодний парад собак "Хатико". Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что в параде приняли участие около 30 домашних собак и 10 собак из приюта для животных. Каждую собаку одели в новогодний костюм

"Мы летом провели первый парад, а сейчас решили провести зимний парад собак. Жители Кременчуга с удовольствием отозвались на предложение нарядить своих питомцев, а некоторые и сами нарядились и с собаками пришли на парад. Мы видим, что кременчужане пришли не только с собаками, но и с кошками", - рассказал организатор парада собак Геннадий Тертычный.

Cмотрите фотогалерею: В Кременчуге провели новогодний собачий парад

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