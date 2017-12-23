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В Харьковской области мужчина обстрелял полицейских, затем застрелился

Комментариев: 1
Самоубийство совершил ранее судимый житель Лозовой.
Полицию в Лозовой обстрелял ранее судимый
Полицию в Лозовой обстрелял ранее судимый
Korrespondent.net

В Харьковской области житель Лозовой открыл огонь по машине полицейских, после этого застрелился сам. Об этом сообщили в субботу, 23 декабря, в областном управлении Нацполиции.

В Лозовской отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный пытается демонтировать электросчетчик. Но по указанному адресу, полицейские не обнаружили технических повреждений электросчетчиков, не было также людей, которые пытались это сделать.

"В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, помчался в другое здание, у которого выстрелил себе в голову", - сказано в сообщении.

Бригада скорой медицинской помощи в бессознательном состоянии госпитализировала мужчину в отделение реанимации. Во время операции он умер.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался житель Лозовой, ранее судимый.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, с места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Ранее в Запорожье полицейские в последний момент предотвратили самоубийство мужчины, который хотел спрыгнуть с моста.

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Теги: Харьков, самоубийство, полиция, суицид
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СерыйКыць    23.12.2017, 21:36
Оценка:  0
СерыйКыць
Люди в"этой стране"теряют разум крупным оптом.Официально лям двести тысяч тех,у кого вавка в башке зарегистрирована официально.В реале же таких"с вавкой"лямов 5...
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