В Харьковской области мужчина обстрелял полицейских, затем застрелился

Самоубийство совершил ранее судимый житель Лозовой.

В Харьковской области житель Лозовой открыл огонь по машине полицейских, после этого застрелился сам. Об этом сообщили в субботу, 23 декабря, в областном управлении Нацполиции.

В Лозовской отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный пытается демонтировать электросчетчик. Но по указанному адресу, полицейские не обнаружили технических повреждений электросчетчиков, не было также людей, которые пытались это сделать.

"В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, помчался в другое здание, у которого выстрелил себе в голову", - сказано в сообщении.

Бригада скорой медицинской помощи в бессознательном состоянии госпитализировала мужчину в отделение реанимации. Во время операции он умер.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался житель Лозовой, ранее судимый.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, с места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Ранее в Запорожье полицейские в последний момент предотвратили самоубийство мужчины, который хотел спрыгнуть с моста.