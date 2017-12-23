Интерпол прокомментировал задержание Яценюка в Женеве

Официальных препятствий для передвижения экс-премьера не существует.

Официальных препятствий для передвижения бывшего украинского премьера Арсения Яценюка нет. Об этом сообщили в субботу, 23 декабря, в пресс-службе Нацполиции, ссылаясь на заявление украинского бюро Интерпола.

"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян. Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - не существует", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Яценюка задержали в аэропорту Женевы. Его остановили на паспортном контроле по запросу России - по обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне.