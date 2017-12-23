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Интерпол прокомментировал задержание Яценюка в Женеве

Комментариев: 6
Официальных препятствий для передвижения экс-премьера не существует.
Яценюка задержали в Женеве из-за России
Яценюка задержали в Женеве из-за России
Korrespondent.net

Официальных препятствий для передвижения бывшего украинского премьера Арсения Яценюка нет. Об этом сообщили в субботу, 23 декабря, в пресс-службе Нацполиции, ссылаясь на заявление украинского бюро Интерпола.

"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян. Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - не существует", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Яценюка задержали в аэропорту Женевы. Его остановили на паспортном контроле по запросу России - по обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне.

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Теги: Россия, Интерпол, полиция, Арсений Яценюк, Женева
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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реформатор    23.12.2017, 23:01
Оценка:  -1
реформатор
патриоты новый год встречают в альпах на лыжных курортах
а я думал он в авдеевку на передовую
Коцман_Бобза    23.12.2017, 22:39
Оценка:  -3
Коцман_Бобза
Навеяло:

- Сёма! Зачем вы всем рассказываете, что моя дочь - проститутка?! Это же не правда!
- У вас что, нет дочери?
- Есть. Но ей всего 2 годика.
- Ну что ж, придется вам теперь всем это объяснять.
Udachnik    23.12.2017, 22:38
Оценка:  0
Udachnik
Боевой кроль
Коцман_Бобза    23.12.2017, 22:41
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Фронтовик!
ААывв    23.12.2017, 22:35
Оценка:  -1
ААывв
А вот не надо было помогать чеченским сепаратистам!
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