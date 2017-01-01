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Стрельба в Одессе: задержаны экс-бойцы Айдара

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Айдаровцы совершили разбойное нападение на своего бывшего побратима.

Разборки со стрельбой в Одессе у автосалона устроили два бывших бойца батальона Айдар. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Нацполицию в Одесской области.

В полиции рассказали, что один из подозреваемых забаррикадировался в помещении ремонтного бокса автосалона. На переговоры отказался идти, поэтому правоохранители были вынуждены штурмовать здание.

В результате операции гражданина и его подельника доставили в Хаджибеевское отделение полиции.

"Установлено, что конфликт начался еще утром, в квартире одного из его участников. Группа лиц пришли по адресу проживания своего знакомого и отобрала у него деньги. Через некоторое время конфликт продолжился на территории автосалона", - сообщили в отделе.

По данному факту начато уголовное производство.

Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, рассказал, что обоим фигурантам дела 23 декабря суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По словам Форостяка, выяснилось, что экс-айдаровцы совершили разбойное нападение на своего бывшего побратима по батальону, что привело к дальнейшему выяснению отношений.

Как сообщалось, в Одессе на улице Атамана Головатого в пятницу, 22 декабря, полиция штурмовала автосалон Tverdovsky.

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Теги: Одесса, видео, стрельба, полиция, Батальон Айдар
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Источник: korrespondent.net

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