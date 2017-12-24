В ОБСЕ обеспокоены решением суда по убийству Веремия

Виновные до сих пор не полностью привлечены к ответственности.

ОБСЕ серьезно озабочено решением суда по делу об убийстве украинского журналиста Вячеслава Веремия. Об этом заявил представитель организации по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир, сообщает УНИАН.

"Более чем через три года после убийства Вячеслава Веремия виновные в этом ужасном деле до сих пор не полностью привлечены к ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападавших и организаторов нападения, я серьезно обеспокоен таким обвинением и приговором, который сузил пространство справедливости по отношению к семье журналиста", – сказал Дезир.

Представитель ОБСЕ обратил внимание украинских властей на расследование всех случаев гибели журналистов.

"Я призываю власти в полной мере и эффективно расследовать все случаи смертей журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности в отношении таких преступлений", – добавил Дезир.

Напомним, Шевченковский суд Киева вынес приговор по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана. Юрию Крысину назначили четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года.