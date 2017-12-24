Полиция: На Рождество в Украине ожидаются диверсии

В Нацполиции предупреждают о возможных диверсиях во время рождественских праздников.

На временно неподконтрольных Киеву территориях создаются диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция владеет достоверной информацией о том, что по "поручению лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде участники так называемых акций "не будут иметь" никакого отношения к террористической группировке "ДНР", – написал он.

По словам Аброськина, "под руководством шальных "кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе Украины, осквернение памятников, синагог и католических храмов".