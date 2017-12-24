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Полиция: На Рождество в Украине ожидаются диверсии

Комментариев: 1
В Нацполиции предупреждают о возможных диверсиях во время рождественских праздников.
Главная новогодняя елка Украины
Главная новогодняя елка Украины
kyivnash.in.ua
 
На временно неподконтрольных Киеву территориях создаются диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
 
"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция владеет достоверной информацией о том, что по "поручению лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде участники так называемых акций "не будут иметь" никакого отношения к террористической группировке "ДНР", – написал он.
 
По словам Аброськина, "под руководством шальных "кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе Украины, осквернение памятников, синагог и католических храмов". 
 
"Обращаюсь к гражданам Украины – будьте внимательны и осторожны, при появлении подозрительных лиц и предметов обращайтесь в полицию", – написал замглавы Нацполиции.

 
Напомним, ранее в Донецкой области полиция предотвратила диверсию у автодороги.
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Теги: Рождество, полиция, диверсия, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
farfalle    24.12.2017, 08:44
Оценка:  +2
farfalle
что, Аваков так и сказал?
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