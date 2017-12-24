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Снайпер застрелил бойца ВСУ – штаб

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Военный получил ранение несовместимое с жизнью в районе Светлодарской дуги.
ВСУ понесли потери на Донбассе
ВСУ понесли потери на Донбассе
Міноборони України

За прошедшие сутки подразделения сепаратистов три раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, нарушив подписанное ранее новогодне-рождественское перемирие. В результате снайперского выстрела погиб украинский военнослужащий, сообщает в воскресенье, 24 декабря, пресс-центр штаба АТО.

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“На протяжении прошедших суток зафиксировано три факта нарушения перемирия со стороны боевиков… в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он получил ранение несовместимое с жизнью в районе Светлодарской дуги. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину“, – говорится в сводке.

На протяжении субботы сепаратисты открывали огонь в направлении позиций ВСУ возле Луганского, Авдеевки и Лебединского.

Отмечается, что украинские военнослужащие обеспечили выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются минских договоренностей.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с 00.00 по Киеву 23 декабря вступило в силу новое, предпраздничное перемирие.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, снайпер, АТО, Потери Украины в АТО, новости Донбасса, новости АТО, Светлодарская дуга
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Netrunner    24.12.2017, 10:24
Оценка:  0
Netrunner
Луганские оккупанты застрелили закарпатского бойца в Донбассе, который освобождал Донбасс от луганских и донецких оккупантов.
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