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Замглавы Запорожского облсовета сел под домашний арест

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Адвокаты Владислава Марченко будут обжаловать решение суда.
Владислав Марченко
Владислав Марченко
1news.zp.ua

Поздно вечером в субботу Червонозаводский районный суд Харькова избрал замглаве Запорожского облсовета Владиславу Марченко меру пресечения в круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Об этом сообщает Kharkiv Today.

Адвокаты Владислава Марченко сказали, что будут обжаловать решение суда и просить изменить меру пресечения хотя бы на ночной домашний арест. Они хотят, чтобы подозреваемый мог выполнять свои обязанности в облсовете.

"По нашему мнению, именно препятствование его депутатской деятельности было целью уголовного дела", – заявил адвокат Иван Черкашин.

Чуть позже суд избрал меру пресечения брату Владислава Марченко – бизнесмену Марку Марченко. Его также отправили под круглосуточный домашний арест.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Запорожье прошли десятки обысков по делу о фиктивных тендерах, организаторы которых нанесли ущерб государству на сумму 87 млн гривен.

Позже прокуратура объявила о подозрении в присвоении бюджетных средств замглавы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, его родному брату и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя.

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Теги: Харьков, суд, Запорожье, тендер, хищение, облсовет, Электронный браслет
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Источник: korrespondent.net

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