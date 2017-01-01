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Wizz Air перенес на два месяца открытие новых рейсов из Киева

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Такие действия лоукостера могут быть связаны с переносом срока получения третьего самолета для киевской базы.
Лоукост переносит полеты из Украины
Лоукост переносит полеты из Украины
 
Лоукостер Wizz Air перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллинн на два месяца с 19 апреля на 21 июня 2018 года, сообщает издание Avianews со ссылкой на информацию в системе бронирования авиаперевозчика.
 
Информацию о переносе рейсов на июнь изданию подтвердили в колл-центре авиакомпании, не уточнив причины этого решения.
 
 
Кроме переноса запуска новый рейсов Wizz Air также с апреля на июнь отложила увеличение частоты на маршрутах из Киева в Мемминген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаку и Ганновер.
 
Подобные действия лоукостера могут быть связаны с переносом срока получения третьего самолета для киевской базы. Предполагалось, что третий борт поступит в Жуляны в апреле 2018 года, после чего Wizz Air должен открыть новые рейсы в Лиссабон и Таллинн и увеличить частоту полетов на уже существующих направлениях.
 
Напомним, об удвоении операционной деятельности в Украине в 2018 году и открытие новых рейсов авиакомпания объявила в июле.
 
 
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Теги: самолет, Wizz air, авиакомпании, авиаперевозки, Wizz Air Украина
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Источник: korrespondent.net

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