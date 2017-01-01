Шуфрич: От партии Оппозиционный блок осталось одно название

Оппоблок перестал быть оппозицией к власти. Об этом народный депутат и один из лидеров партии За життя заявил в эфире передачи Украинский формат на канале NewsOne.

“Я абсолютно уверен, что настало время для объединения оппозиции. К оппозиционным политическим силам я бы отнес партию За життя, партию Батьківщина. В некоторой мере можно еще отнести Свободу, хотя я не симпатизирую этой политической силе, и Самопоміч.К сожалению, от Оппозиционного блока осталось лишь одно название. Я понимаю, что сложно было выдержать тот план действий, который был заявлен в 2014 году, и сразу противостоять власти. Сработал инстинкт самосохранения или административного, и финансового давления. Это кстати и было предметом моего спора и дискуссии в партии (в этом году Нестор Шуфрич вышел из Оппоблока и вступил в партию За життя - ред.). Как мы помним, и Вадим Рабинович, и Евгений Мураев, и Михаил Добкин, и я вышли из партии. Формально мы еще входи в одну фракцию, потому что таковы требования Конституции, но я призываю, в том числе и людей, которые называют себя политиками Оппозиционного блока, стать по-настоящему оппозицией“, - говорит парламентарий.

Один из лидеров партии За життя предлагает украинским политикам объединиться, чтобы “сшить страну“ и добиться досрочных перевыборов.

“В 2014 году мы смогли объединить юго-восточную оппозицию. И это было на тот момент очень важно. Сегодня пришло время объединиться всем оппозиционерам, ставить вопросы идеологические, с уважением отнестись к восприятию истории в отдельных регионах Украины. Наша страна – многогранная, мы должны сегодня уважать взгляды людей во Львове, но в тоже время я требую уважать взгляды людей в Одессе, на Донбассе и в Харькове.Я сделаю все для того, чтобы мы сшили Украину. Сшили сначала оппозицию. Может быть, это станет потом прототипом новой коалиции и в итоге заставит власть уйти на досрочные выборы“, - считает Нестор Шуфрич.

Депутат уверен, что политикум сможет договориться, заставить президента объявить досрочные выборы.

Напомним, что фракция Оппозиционный блок регулярно в парламенте голосует вместе с БПП и Народным фронтом. Например, голоса Оппоблока позволили принять судебную и пенсионную реформы. Лидер партии За життя Вадим Рабинович считает, что Оппоблок из оппозиционной силы превратился в партнера провластной коалиции.