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В МВД рассказали о биометрическом контроле для россиян на границе

Комментариев: 1
С 1 января 2018 каждый гражданин РФ будет оставлять при пересечении границы Украины отпечатки пальцев.
Биометрический контроль на границе
Биометрический контроль на границе
 
В районах потенциального нелегального пересечения границы Украины уже с 27 декабря заработает биометрический контроль для граждан Российской Федерации, сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины  Зорян Шкиряк в Facebook.
 
“Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами“, - заявил Шкиряк. 
 
Уже с 1 января 2018 каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять на границе отпечатки пальцев и весь комплект биометрических данных.
 
“Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола“, - добавил советник министра. 
 
Напомним, что в Украине 157 действующих пунктов пропуска оборудованы средствами для считывания информации с биометрических документов.
 
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Теги: Украина-Россия, МВД, граница, пограничный контроль, биометрия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
colavova    24.12.2017, 22:29
Оценка:  +1
colavova
Биоматериал будет приниматься только в стеклянной посуде...
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