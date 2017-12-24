Саакашвили высмеял акцию "Кофе на Крещатике"

Михаил Саакашвили заявил, что он в Грузии собирал больше людей, чем якобы собрал на Майдане президент Петр Порошенко.

Экс-президент Грузии и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили прокомментировал акцию “Кофе на Крещатике“, которая прошла 24 декабря.

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Саакашвили отметил малое количество участников. Он считает, что “Кофе на Крещатике“ организовал президент Петр Порошенко.

“В любой момент своего президентства, в любом селе Грузии, я собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе“, - написал он в своем Facebook.

“Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а по его мнению это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах“, - отметил он.

Отметим, что участники флешмоба “Кофе на Крещатике“ не позиционировали свою акцию как политический митинг. Тем не менее, на Майдан пришли известные сторонники Порошенко, в том числе советник Порошенко Юрий Бирюков.

Нацкорпус пикетировал это "кофе" с файерами.