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Саакашвили высмеял акцию "Кофе на Крещатике"

Комментариев: 2
Михаил Саакашвили заявил, что он в Грузии собирал больше людей, чем якобы собрал на Майдане президент Петр Порошенко.
Саакашвили заявил, что "Кофе на Крещатике" организовал Порошенко
Саакашвили заявил, что "Кофе на Крещатике" организовал Порошенко
facebook.com/SaakashviliMikheil

Экс-президент Грузии и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили прокомментировал акцию “Кофе на Крещатике“, которая прошла 24 декабря.

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Саакашвили отметил малое количество участников. Он  считает, что “Кофе на Крещатике“ организовал президент Петр Порошенко.

“В любой момент своего президентства, в любом селе Грузии, я собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе“, - написал он в своем Facebook.

“Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а по его мнению это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах“, - отметил он.

Отметим, что участники флешмоба “Кофе на Крещатике“ не позиционировали свою акцию как политический митинг. Тем не менее, на Майдан пришли известные сторонники Порошенко, в том числе советник Порошенко Юрий Бирюков.

Нацкорпус пикетировал это "кофе" с файерами.

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Теги: Саакашвили, Кофе на Крещатике, Порошенко, акция, Майдан
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Комментариев (2)
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МиссГалактика    24.12.2017, 22:27
Оценка:  +5
МиссГалактика
Народ,не продавайтесь.Лучше помогите просмотрами:"Слідство інфо-"Остання проміле",а тем,кто новости Бигмир,печатает,помогите...Напиши те..о нашей ситуации, в новостях.Папа погиб мой, в дтп с пьяным чиновником...Бороться просто жесть,как сложнл..деньги решают все,увы.
Коцман_Бобза    24.12.2017, 22:27
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Конечно, Михо. Клоуны всегда толпу дураков собирают.
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