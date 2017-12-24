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В России заявляют о попросившем статус беженца украинском военном

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Со слов военного, в ВСУ он якобы служил по контракту и самовольно оставил часть.
В России говорят, что украинский солдат бежал из части
В России говорят, что украинский солдат бежал из части

В погрануправление ФСБ России заявили об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца, пишет ТАСС.

"Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в РФ. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области", - отмечается в сообщении.

В погрануправлении добавили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.

Со слов военного, в Вооруженных силах Украины он якобы служил по контракту и самовольно оставил часть.

"Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской военной части", - сообщили в РФ. 

Напомним, что ранее бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины приговорили к 14 годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами России

 
 
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Теги: Украина-Россия, военный, ВСУ, статус беженца, армия Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
colavova    24.12.2017, 22:29
Оценка:  0
colavova
По уставным взаимоотношениям РФ жить лучше...
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