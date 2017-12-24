В России заявляют о попросившем статус беженца украинском военном

Со слов военного, в ВСУ он якобы служил по контракту и самовольно оставил часть.

В России говорят, что украинский солдат бежал из части

В погрануправление ФСБ России заявили об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца, пишет ТАСС.

"Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в РФ. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области", - отмечается в сообщении.

В погрануправлении добавили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.

Со слов военного, в Вооруженных силах Украины он якобы служил по контракту и самовольно оставил часть.

"Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской военной части", - сообщили в РФ.

Напомним, что ранее бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины приговорили к 14 годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами России.