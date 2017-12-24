В России заявляют о попросившем статус беженца украинском военном
Со слов военного, в ВСУ он якобы служил по контракту и самовольно оставил часть.
В погрануправление ФСБ России заявили об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца, пишет ТАСС.
В погрануправлении добавили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.
Со слов военного, в Вооруженных силах Украины он якобы служил по контракту и самовольно оставил часть.
"Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской военной части", - сообщили в РФ.
Напомним, что ранее бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины приговорили к 14 годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами России.
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