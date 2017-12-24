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Порошенко решил праздновать Рождество дважды

Комментариев: 11
Президент Петр Порошенко отметил, что выбирать себе календарь - это личное право каждого, а вот задача государства - гарантировать такое право и дать возможность выбора.
Порошенко поздравил украинцев, которые празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря
Порошенко поздравил украинцев, которые празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев, которые впервые празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю как государственный праздник. Он напомнил, что подписал закон, согласно которому 25 декабря - выходной день.

“Мы никоим образом не посягает на давнюю добрую традицию праздновать Рождество 7 января, чтим ее и уважаем. Выбирать себе календарь - это личное право каждого, а вот задача государства - гарантировать такое право и дать возможность выбора“, - заявил глава государства.

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Сам Порошенко решил, что будет праздновать Рождество дважды.

“Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, - “одно тело и один дух, один Господь, одна вера и одно крещение““, - отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина - уникальная в своей веротерпимости страна.

“Мы - это православные, греко-католики, римо-католики. Мы - целое разнообразие протестантских церквей. Мы - мусульмане и иудеи. Мы все вместе - украинцы“. - сказал он.

Порошенко решил праздновать Рождество дважды
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Порошенко также напомнил, что 24 декабря 2017 года исполняется 80 лет со дня рождения Вячеслава Максимовича Чорновила, одного из отцов-основателей независимой Украины.

Актуальная и поныне его программа действий по объединению всех государственных сил для общей победы и построения современной демократической Украины. Важно знать, анализировать и выполнять его установки. “Нам нужны реформы, а не революции, - учил Чорновил, - сила закона, а не закон силы; благосостояние, а не всенародные нищета; общественное согласие, а не ярая рознь; демократия, а не диктатура“, - сказал президент.

Напомним, 23 декабря  Петр Порошенко внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде.

 

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Теги: Порошенко, Рождество, праздники, поздравление
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Комментариев (9)
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Коцман_Бобза    24.12.2017, 22:29
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Странный народ, эти евреи. Распяли своего машиаха и теперь с помпой на государственном уровне дважды в год отмечают его день рождения.
Mikulas    24.12.2017, 22:29
Оценка:  -3
Mikulas
З Різдвом Христовим всіх православних Греції, Румунії, Болгарії, а також католиків і протестантів всього світу.
толян04    24.12.2017, 22:29
Оценка:  +2
толян04
лучше б он решил повеситься одиножды,народь бы возликовал!
Мега_Джет    24.12.2017, 22:28
Оценка:  -4
Мега_Джет
Дякую. З Різдвом
Коцман_Бобза    24.12.2017, 22:27
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Свобода выбора предусмотрена КЗоТ Украины. Ст. 73.

По представлению религиозных общин других (неправославных) конфессий, зарегистрированных в Украине, руководство предприятий, учреждений, организаций предоставляет лицам, исповедующим Соответствующие религии, до трех дней отдыха в течение года
Коцман_Бобза    24.12.2017, 22:27
Оценка:  0
Коцман_Бобза
для празднование их больших праздников с отработкой за эти дни.

Насколько я знаю, никто таких представлений не давал. А то, о чем заявил Порошенко - это псевдовыбор между христианством и христианством. Я хочу отмечать Новолетие по календарю своих предков в день осеннего равноденствия. Предоставьте
Коцман_Бобза    24.12.2017, 22:27
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
мне такое право без всяких представлений и без отработок, как это сделали для христиан, поставив их в привилегированное положение в нарушение Конституции. Вот тогда можно будет говорить о свободе выбора.
slocum    24.12.2017, 22:28
Оценка:  -3
slocum
По твоей логике надо либо все религиозные праздники отменить, либо сделать выходными половину дней в году. Оба варианта не очень. Какая альтернатива?
Коцман_Бобза    24.12.2017, 22:28
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Решение прописано в законе. Я предлагаю законы уважать и соблюдать.
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