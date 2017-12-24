Президент Петр Порошенко отметил, что выбирать себе календарь - это личное право каждого, а вот задача государства - гарантировать такое право и дать возможность выбора.

Порошенко поздравил украинцев, которые празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев, которые впервые празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю как государственный праздник. Он напомнил, что подписал закон, согласно которому 25 декабря - выходной день.

“Мы никоим образом не посягает на давнюю добрую традицию праздновать Рождество 7 января, чтим ее и уважаем. Выбирать себе календарь - это личное право каждого, а вот задача государства - гарантировать такое право и дать возможность выбора“, - заявил глава государства.

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Сам Порошенко решил, что будет праздновать Рождество дважды.

“Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, - “одно тело и один дух, один Господь, одна вера и одно крещение““, - отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина - уникальная в своей веротерпимости страна.

“Мы - это православные, греко-католики, римо-католики. Мы - целое разнообразие протестантских церквей. Мы - мусульмане и иудеи. Мы все вместе - украинцы“. - сказал он.

Порошенко решил праздновать Рождество дважды 0:00 / 03:56

Порошенко также напомнил, что 24 декабря 2017 года исполняется 80 лет со дня рождения Вячеслава Максимовича Чорновила, одного из отцов-основателей независимой Украины.

Актуальная и поныне его программа действий по объединению всех государственных сил для общей победы и построения современной демократической Украины. Важно знать, анализировать и выполнять его установки. “Нам нужны реформы, а не революции, - учил Чорновил, - сила закона, а не закон силы; благосостояние, а не всенародные нищета; общественное согласие, а не ярая рознь; демократия, а не диктатура“, - сказал президент.

Напомним, 23 декабря Петр Порошенко внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде.