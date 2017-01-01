Рождественское перемирие в АТО: обстрелов меньше

С начала суток противник провел два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Незаконные вооруженные формирования уменьшили, но не прекратили обстреливать позиции украинских военных с началом рождественского перемирия, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В частности, с начала суток боевики провели два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Обе провокации состоялись на Донецком направлении.

"В пригороде Авдеевки враг более часа вел прицельный огонь по нашим оборонным укреплениям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, в районе Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты ВС Украины", - отмечают в штабе.