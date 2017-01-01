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В Генштабе опровергли заявления РФ о сбежавшем военном

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Военнослужащие ВСУ верны присяге, заявили в Генштабе.
Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ
 
Информация об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности, заявили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
 
"Военнослужащие ВСУ верны присяге, украинскому народу и своему конституционному долгу", - заявили в Генштабе.
 
Ранее в России заявили об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.
 
Сообщалось, что, якобы по словам военного, в ВСУ он служил по контракту и самовольно покинул часть.
 
 
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Теги: Украина-Россия, Украинская армия, ВСУ, армия Украины, Генштаб
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Источник: korrespondent.net

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