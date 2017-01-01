Батькивщина увеличила отрыв от БПП на выборах в ОТГ

Батькивщина одержала победу на местных выборах в 51 ОТГ, которые состоялись 24 декабря, с результатом в 31,6% голосов.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила в понедельник, 25 декабря, на пресс-конференции в Киеве, объявляя результаты выборов депутатов-выдвиженцев от партий, основанных на данных протоколов с мокрыми печатями.

По ее словам, победу удалось добиться несмотря на административный ресурс действующей власти, подкуп, шантаж и запугивание.

Батькивщина получила больше всего депутатских мандатов:

Всего на выборах в ОТГ, которые состоялись 24 декабря, выбирали 1071 депутата, 80% из них выдвигались партиями.

Результат Батькивщины - 31,6% депутатов от выдвиженцев партий, БПП Солидарность - 19,4%:

Юлия Тимошенко отметила, что по сравнению с последними выборами в ОТГ партия Батькивщина улучшила свой результат и увеличила разрыв с ближайшим конкурентом, президентской БПП, до 12%.

Учитывая то, что местные выборы проходили практически во всех областях Украины, добавила политик, результаты являются репрезентативными для понимания уровня поддержки партий у людей.

“Результаты выборов и является настоящим рейтингом политических сил в отличие от заказных и проплаченных Банковой рейтингов“, - убеждена Тимошенко.

Лидер партии убеждена, что при отсутствии фальсификаций и подкупа избирателей, у Батькивщины был бы в корне другой результат - до 40% поддержки, ведь “таких репрессивных, нечестных и сфальсифицированных выборов, которые проводит действующий президент в Украине, никогда не было, даже при Януковиче“.

В качестве примера, Тимошенко привела ситуацию с лишением гражданства выдвиженца от Батькивщины на голову Малиновский ОТГ Хасана Хасаева, манипуляции с голосованием на дому в Днепропетровской и тотальный подкуп избирателей в Николаевской области.

Парламентарий также напомнила, что это пятая волна выборов в ОТГ за два года. На каждом этапе Батькивщина занимала первое место.

Юлия Тимошенко поблагодарила украинском, поддержавших на выборах в ОТГ Батькивщину и другие оппозиционные силы, и выразила надежду, что народ Украины сможет победить систему, кланы и коррупцию и свободно сделать свой выбор на следующих президентских и парламентских выборах.

“Украинцы невероятные, удивительные и мудрее любых технологий и фальсификаций. Вы бесстрашны, и мы вместе можем построить страну, за которую нам никогда не будет стыдно, которая будет сильной среди всех европейских стран“, - подытожила Юлия Тимошенко.