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В Одессе пьяный водитель пытался заехать в супермаркет

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Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения.
В Одессе пьяный водитель пытался заехать в супермаркет
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В Одессе пьяный водитель пытался заехать в супермаркет
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В понедельник, 25 декабря, в Одессе произошло ДТП. Нарушив Правила дорожного движения, водитель авто Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Как говорят очевидцы, перед этим правонарушитель разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Позже его остановил экипаж патрульной полиции на улице Черноморского казачества.

На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы составили протоколы по ст 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), ст122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления).

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве водитель, пытаясь скрыться от полиции, врезался в дерево и погиб.

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Теги: одесса, дтп
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Комментариев (1)
Zetergeistt    25.12.2017, 21:28
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Zetergeistt
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