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Труханов извинился за поведение пьяной чиновницы и пообещал разобраться

Комментариев: 2
Мэр Одессы извинился перед полицейскими за недостойное поведение сотрудницы.
Пьяная работница мэрии в Одессе
Пьяная работница мэрии в Одессе
Думская

В понедельник, 25 декабря, мэр Одессы Геннадий Труханов на официальной странице в Facebook извинился за поведение сотрудницы департамента админуслуг горсовета. Труханов отметил, что подобное является недопустимым.

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“В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, является недопустимым для работника местного самоуправления. Соответствующие кадровые решения будут приняты уже в ближайшее время“ - уточнил мэр.

Напомним, ранее пьяная чиновница ездила по городу и “посылала“ полицейских

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Теги: Одесса, полиция, пьяный, вождение
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Комментариев (2)
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IO_OI    25.12.2017, 21:28
Оценка:  +3
IO_OI
Бухая за рулем, два Айфона свои не выпускает из рук... полицейские явно ее вовремя остановили.
aprilin    25.12.2017, 21:28
Оценка:  +1
aprilin
..и с дитем притом..в машине...
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