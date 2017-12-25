Труханов извинился за поведение пьяной чиновницы и пообещал разобраться

Мэр Одессы извинился перед полицейскими за недостойное поведение сотрудницы.

В понедельник, 25 декабря, мэр Одессы Геннадий Труханов на официальной странице в Facebook извинился за поведение сотрудницы департамента админуслуг горсовета. Труханов отметил, что подобное является недопустимым.

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“В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, является недопустимым для работника местного самоуправления. Соответствующие кадровые решения будут приняты уже в ближайшее время“ - уточнил мэр.

Напомним, ранее пьяная чиновница ездила по городу и “посылала“ полицейских.