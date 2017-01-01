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Мэр Одессы извинился за поведение пьяной чиновницы

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Градоначальник пообещал принять соответствующие кадровые решения.
Пьяную чиновницу остановили вечером 23 декабря
Пьяную чиновницу остановили вечером 23 декабря
dumskaya.net

Мэр Одессы Геннадий Труханов извинился за инцидент с участием замначальника отдела департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Дианы Тирновенко, которую остановила патрульная полиция за вождение в нетрезвом виде. Об этом Труханов написал на своей странице в в Facebook вечером в понедельник, 25 декабря.

"В первую очередь от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, является недопустимым для работника местного самоуправления", – написал Труханов.

Он пообещал в ближайшее время принять соответствующие кадровые решения.

Напомним, вечером 23 декабря одесские патрульные остановили автомобиль Nissan Micra, за рулем которого была пьяная Тирновенко. При составлении протокола чиновница вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и ударила журналиста, снимавшего происходящее на камеру.

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Теги: Одесса, мэр, чиновники, пьяный, Труханов, пьяные, Пьяные водители
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Источник: korrespondent.net

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