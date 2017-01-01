Штаб: Сепаратисты нарушили перемирие

Обстрел произошел около 19.00 в районе Павлополя.

Сепаратисты нарушили договоренности о прекращении огня на линии разграничения и обстреляли из 120-мм минометов укрепления украинских военных в районе населенного пункта Павлополь. Об говорится в сводке штаба антитеррористической операции вечером в понедельник, 25 декабря.

По данным штаба, обстрел произошел около 19.00.

"Сегодня около 19.00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, применив по оборонным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское", – говорится в сообщении.

Ранее в штабе заявляли, что в течение понедельника в зоне проведения АТО впервые с начала рождественского перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.

Напомним, режим прекращения огня в зоне АТО согласован на период новогодних и рождественских праздников с 00.00 23 декабря.

Отметим, участники трехсторонней контактной группы выступили за введение дисциплинарных мер, если перемирие на Донбассе во время Рождественских праздников будет нарушаться.