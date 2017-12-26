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Журналисты показали подпольную жизнь молодежи в ДНР

Комментариев: 3
Молодые люди в Донецке считают Украину своей родиной.
Молодежь в Донецке поет песни на украинском языке
Молодежь в Донецке поет песни на украинском языке
скриншот

После наступления комендантского часа молодежь в барах Донецка поет песни на украинском языке и мечтает уехать за границу. Сюжет о подпольной жизни Донбасса опубликовал российский телеканал Дождь на своей странице в Facebook.

Молодые люди в одном из пабов поют песни Бумбокса.

“Я считаю Украину своей родиной, а то, что сейчас происходит — меня не интересует. Мне как исполнителю, который обожает петь песни на украинском и пишет исключительно на украинском… Некоторые из них я не показал бы здесь никому и нигде“, — отметил один из музыкантов.

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Всех завсегдатаев из армии ДНР в подпольных барах знают в лицо.

“Люди в военной форме, которые могут возмутиться на пьяную голову очень конкретно… Видел, как они под градусом с удовольствием подпевали Океан Ельзи. Это очень смешно!“ — сказал парень.

“Перспектив здесь нет. Стараемся рваться за границу, грубо говоря“, — добавил молодой человек.

Напомним, в центре Донецка открыли кафе Сепар.

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Теги: Донецк, молодежь, видео, ХК Донбасс, ситуация на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Bogdan    26.12.2017, 22:16
Оценка:  -1
Bogdan
играют музыку преимущественно рокаваГа направления - кто в курсе, тот улыбнется
СеняХороший    26.12.2017, 21:23
Оценка:  -3
СеняХороший
3 человека?
Sergey_Bulat    26.12.2017, 21:53
Оценка:  +4
Sergey_Bulat
Съезди сам поснимай, поузнавай, потом расскажешь
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