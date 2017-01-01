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В Ужгороде Mercedes с польскими номерами протаранил лавку с продуктами

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В ДТП пострадали три человека.
ДТП в Ужгороде
ДТП в Ужгороде
facebook.com/zakpolice

В Ужгороде водитель автомобиля Mercedes во вторник, 26 декабря, не справился с управлением и въехал в продуктовую лавку возле рынка Белочка. Об этом сообщили в Патрульной полиции.

Согласно сообщению, в результате столкновения пострадали три человека. С легкими травмами их отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь.

В полиции также рассказали, что авто было зарегистрировано в Польше. Детали аварии установит следствие.

Напомним, в Николаевской области в результате аварии погибла 52-летняя женщина. Авария произошла около 13.30 на трассе Р-75 в Кривоозерском районе.

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Теги: ДТП, Закарпатье, фото, авария, полиция, Закарпатська область
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Источник: korrespondent.net

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