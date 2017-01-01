На праздники порядок в Украине будут охранять тысячи копов

В стране планируется проведение массовых мероприятий в 668 населенных пунктах.

Обеспечивать общественный порядок во время новогодних и рождественских праздников в Украине будут около 10 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"К работе уже привлечены более восьмм тысяч полицейских и тысяча военнослужащих Национальной гвардии. В случае осложнения оперативной обстановки на базе НГУ созданы военные оперативные резервы численностью более четырех тысяч военных", - отметил он.

По словам Ярового, на время новогодних и рождественских праздников в Украине планируется проведение массовых мероприятий в 668 населенных пунктах и запланировано участие 1 миллиона 662 тысяч граждан.

В свою очередь глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что на круглосуточном дежурстве во время праздников будет находиться около семи тысяч спасателей и две тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

"В случае осложнения ситуации мы привлечем до 14 тысяч человек и трех тысяч единиц техники. Также в аэропорту Жуляны на боевом дежурстве находится самолет АН-26", – сказал Чечеткин.

Напомним, в Киеве с 29 ноября и до конца января ограничено движение в центре из-за проведения праздничных мероприятий.