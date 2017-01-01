Порошенко встретился с семьями украинских пленных

Освобожденным пленным президент пообещал медицинскую и материальную помощь.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с родными украинских бойцов, которые находятся в плену у сепаратистов на Донбассе. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба президента.

Порошенко рассказал родным пленных, что в последние дни работа по подготовке к освобождению продолжалась в режиме 24 часа в сутки для того, чтобы были применены все необходимые правовые механизмы для его осуществления.

Президент подчеркнул, что применил все возможности международного давления, включая Нормандский формат, партнеров из США, церковь, украинскую переговорную группу, ОБСЕ, международные организации, Красный крест и Уполномоченного по правам человека.

"Очень надеюсь, что все будет хорошо. Очень надеюсь, что это будет символом нашей борьбы и нашей победы. Поверьте, и я этого дня ждал все эти три года", - сказал Президент.

Глава государства сообщил, что каждому из освобожденных украинцев будет предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

"Я дал указание обеспечить каждому, кого мы возвращаем, соответствующее медицинское обследование и медицинскую помощь", - заявил Порошенко.

Он также обратился к правительству относительно предоставления освобожденным пленным и их семьям материальной помощи для того, чтобы облегчить их адаптацию.

Напомним, Захарченко назвал дату обмена пленными.

Как сообщалось, в Киеве подтвердили готовность к обмену пленными.