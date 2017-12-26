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25 участников АТО бесплатно получили квартиры

Комментариев: 3
25 участников АТО бесплатно получили квартиры

23 декабря 2017 на торжественном открытии жилого комплекса Фаворит были вручены 25 ключей от квартир участникам АТО и членам их семей в г. Ирпень. Это беспрецедентная акция от компании Орлан-Инвест Групп, которая является первым и единственным на рынке, который бесплатно предоставляет квартиры воинам АТО. Застройщик вместе с Ирпенским городским советом активно поддерживает бойцов АТО и заботится об их будущем.

Напоминаем, что руководитель компании Антон Мирончук не в первый раз дарит квадратные метры. В этом году компания Орлан-Инвест Групп уже вручила ключи от 25 квартир в ЖК Есенин.

Антон Мирончук отметил, что в следующем году уже запланировано подарить еще 40 квартир в ЖК Атмосфера (г. Вишневое). Список будущих владельцев, которые при сдаче дома в эксплуатацию получат в нем собственное жилье, определено.

На сегодняшний день компания Орлан - Инвест Групп закрепляет за собой позицию социально-активного застройщика, которая продолжает поддерживать бойцов АТО.

Орлан-Инвест Групп - единственный застройщик в Украине, который дарит квартиры участникам АТО.

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Комментариев (3)
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КузьмаАгапов    26.12.2017, 21:31
Оценка:  +3
КузьмаАгапов
Сейчас очень многих застройщиков тупо обязывают предоставлять часть квартир подобным персонажам.Ни о каком добровольном"пожертвовании&q uot;и речи не идёт.Застройщики тупо боятся санкций за отказ выделять квартиры этим...
Sanya-L    26.12.2017, 21:23
Оценка:  +5
Sanya-L
И за что этим у...м квартиры? Печально всё это для Украины ((
Letohradek    26.12.2017, 21:23
Оценка:  -9
Letohradek
Аплодирую стоя! Браво!
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