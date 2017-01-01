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В ТОП-10 застройщиков Киева от Минфина вошла компания из области

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В ТОП-10 застройщиков Киева от Минфина вошла компания из области

МинФин опубликовал свежий рейтинг застройщиков Киева. Рейтинг является абсолютно независимым и основывается только на реальных экономических показателях. В основе оценки - данные из реестра ДАСИ (Государственная Архитектурно Строительная Инспекция Украины). Главным критерием является количество сданных объектов за прошлый год. Авторитетными партнерами проекта выступают аналитическая система YouControl и юридическая компания ConstructiveLawyers. Все это в комплексе создает важный релевантный информационный инструмент для определения объектов для инвестирования и анализа рынка недвижимости.

В этом году рейтинг удивил! В ТОП-10 ворвалась компания пригорода Киева - Орлан-Инвест Групп - и это стало главной неожиданностью. Орлан-Инвест Групп работает на рынке всего пять лет, но за столь короткое время успела завоевать авторитет и среди перенасыщенного рынка недвижимости встать на одну ступень с большими признанными компаниями.

С каждым годом застройщик набирает вдвое быстрее темп развития, начинает больше объектов и крупнееза предыдущих. Все начатые строительства достраиваются и сдаются, что, безусловно, стоит внимания и оценки.

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