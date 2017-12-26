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Украинская группа вылетела на Донбасс за пленными

Комментариев: 2
Обмен должен состояться на 27 декабря.
Геращенко вылетела на Донбасс
Геращенко вылетела на Донбасс
facebook.com/iryna.gerashchenko

Украинская группа вылетела на Донбасс для обмена военнопленными. Об этом вечером, во вторник, 26 декабря, написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко у себя в Facebook.

По ее сообщению, вместе с ней отправились омбудсмен Валерия Лутковская, а также представители Генпрокуратуры, Минобороны, СБУ.

"С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем в Донбасс. Даже в самолете работаем", — написала Геращенкою

Отмечается, что обмен пленными запланирован на 27 декабря. Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко подписал "указ" о помиловании украинских пленных, подлежащих предстоящему обмену.

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Теги: донбасс, Ирина Геращенко, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Елвіс    26.12.2017, 22:59
Оценка:  0
Елвіс
А може піаритись потрібно після того. як ........
A-N-T    26.12.2017, 21:27
Оценка:  +1
A-N-T
Алкабаны, они уже совсем попутали свою праздную жизнь с государственной деятельностью...(((
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