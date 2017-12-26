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В Запорожье легковушка сбила ребенка у пешеходного перехода

Комментариев: 1
Мальчика увезла скорая в областную детскую больницу.
В ДТП пострадал ребенок
В ДТП пострадал ребенок
panoptikon.org

В Запорожье во вторник, 26 декабря, легковой автомобиль сбил возле пешеходного перехода ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В полиции уточнили, что чрезвычайное происшествие произошло в Коммунарском районе города на перекрестке улиц Новокузнецкой и Водограйной. Мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем Opel Astra сбил 9-летнего пешехода.

Ребенка увезла в областную детскую больницу карета скорой. Следствие выясняет детали аварии.

Напомним, в Вишневом под Киевом двое грузин под воздействием наркотиков сбили на тротуаре женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.

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Теги: ДТП, Запорожье, ребенок, авария, полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
EtoAc    26.12.2017, 22:16
Оценка:  -2
EtoAc
В восточной части Украины ПП игнорируется водителями. Знаю не по наслышке. В Киеве тоже самое было когда беженцы приехали, но тут их быстро научили
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