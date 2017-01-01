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Лавров и Тиллерсон обсудили Украину

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Стороны также обсудили ситуацию в КНДР и войну в Сирии.
Лавров и Тиллерсон поговорили по телефону
Лавров и Тиллерсон поговорили по телефону
gettyimages.com

Глава российского МИД Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, телефонный разговор состоялся по иницативе американской стороны.

Во время беседы представители РФ и США затронули тему минских соглашений.

"Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и "нормандского формата", - сообщил МИД РФ.

Кроме Украины стороны затронули корейский вопрос на фоне ядерных разработок Пхеньяна, а также обсудили шаги по преодолению конфликта в Сирии.

Лавров и Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.

Ранее Лавров заявлял, что русофобская истерия в Вашингтоне не дает РФ и США продвигаться по важным для них направлениям.

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Теги: Украина, Лавров, донбасс, нормандская четверка, Рекс Тиллерсон
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Источник: korrespondent.net

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