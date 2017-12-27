ГПУ планирует конфисковать еще 5 млрд грн Януковича

Из 22 миллиардов гривен спецконфискованных ранее средств, по состоянию на 1 декабря освоили только 5 миллиардов.

В бюджет-2018 уже заложили 4,7 млрд. грн поступлений от спецконфискации zn.ua

В начале 2018 года Генеральная прокуратура планирует вернуть в бюджет еще 5 миллиардов гривен средств, незаконно полученных экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам вечером 26 декабря, передает Радио Свобода.

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“Надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств по халатности тех, кто взял средства и не сможет донести их до людей“, – сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что из 22 миллиардов гривен спецконфискованих ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 миллиардов.

“Это означает на юридическом языке халатность чиновников, которые берутся за деньги и не могут их освоить“, – отметил Луценко.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Украины на 2018 год заложено 4,7 миллиарда гривен поступлений от спецконфискации.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, вступило в силу решение суда о спецконфискации банковских активов окружения Виктора Януковича на общую сумму $200 млн.