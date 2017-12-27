В Ивано-Франковске пьяный священник устроил ДТП и пытался сбежать

Священник на Mercedes-Benz врезался в микроавтобус Volkswagen.

В Ивано-Франковске вечером 26 декабря на улице Иоанна Павла II произошло ДТП с участием Mercedes-Benz E-Class, которым управлял пьяный водитель, и микроавтобусом Volkswagen.

Об этом сообщает местное издание Курс.

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По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz не уступил микроавтобусу и ударил его. После аварии водитель виновник сбежал. По словам очевидцев, он имел характерные признаки опьянения. Прохожие узнали в нем священника.

Беглого водителя задержали в 300 метрах от места ДТП и доставили в областной наркодиспансер, для проведения экспертизы.

В результате ДТП пострадал пассажир Volkswagen. Его доставили в больницу с травмой колена.

Напомним, 8 ноября в Ровенской области пьяный священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Дмитрий устроил ДТП с четырьмя авто. 13 ноября Отцу Дмитрию, который совершил аварию в состоянии алкогольного опьянения, а потом с бутылкой водки в руках пытался бежать, запретили проводить служения и отстранили от обязанностей настоятеля прихода.