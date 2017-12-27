Верховная Рада хочет вводить санкции

60 народных депутатов выступили инициаторами законопроекта.

60 народных депутатов внесли в парламент законопроект №7438, которым предлагается уполномочить Верховную Раду вводить санкции. Об этом сообщается на сайте Рады.

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Совет национальной безопасности и обороны принимает решение о санкциях, которое вводится в действие указом Президента. При этом если санкции касаются иностранного государства или неопределенного перечня лиц, то указ президента должна одобрить Рада.

Предлагается установить, что решение о введении, отмене или внесении изменений в санкции принимает парламент путем принятия соответствующего закона или СНБО по предложениям Президента, Кабинета Министров, Национального банка или Службы безопасности Украины. Также предлагается ввести такой вид санкций, как частичный или полный разрыв дипломатических и консульских отношений.

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Законопроект расширяет перечень оснований для ввода санкций и разрешает вводить их за нарушение иностранным государством прав заграничных украинцев и незаконный арест украинцев.

Прописывается, что в случае если Генеральная ассамблея, Совет безопасности ООН или Совет Европейского Союза приняли решение о санкциях с целью защиты безопасности и территориальной целостности Украины, Президент Украины единолично вводит аналогичные по содержанию санкции в течение одного месяца.

Напомним, 23 декабря президент Петр Порошенко внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде. 26 декабря на сайте Верховной Рады был обнародован текст президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.