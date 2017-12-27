Появилось видео смертельного трюка руфера в Дубае

Опасный трюк был выполнен на 43-этажной высотке.

Руфер на краю крыши 43-этажного здания прыгал через бетонные опоры instagram.com

Британец Дэвид Нельмс исполнил опасный трюк на высотном здании в одном из крупнейших городов Объединённых Арабских Эмиратов, Дубае. Своей видеозаписью “подвига“ 23-летний парень поделился со своими подписчиками в Instagram.

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На видео Дэвид стоит на краю 43-этажного здания Al Dar Tower в Dubai Marina и без страховки на скорости прыгает через бетонные опоры на крыше.

На данный момент видео собрало уже почти 63 тысячи просмотров.

Руфер снял видео опасный трюк 0:00 / 00:15

Стоит отметить, что Дэвид ранее уже выполнял не менее опасные трюки, например на 70-этажном небоскребе в Dubai Marina.

Напомним, 8 ноября популярный в Китае руфер упал с вершины 62-этажного небоскреба в городе Чанша.