Появилось видео смертельного трюка руфера в Дубае
Британец Дэвид Нельмс исполнил опасный трюк на высотном здании в одном из крупнейших городов Объединённых Арабских Эмиратов, Дубае. Своей видеозаписью “подвига“ 23-летний парень поделился со своими подписчиками в Instagram.
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На видео Дэвид стоит на краю 43-этажного здания Al Dar Tower в Dubai Marina и без страховки на скорости прыгает через бетонные опоры на крыше.
На данный момент видео собрало уже почти 63 тысячи просмотров.
Стоит отметить, что Дэвид ранее уже выполнял не менее опасные трюки, например на 70-этажном небоскребе в Dubai Marina.
Напомним, 8 ноября популярный в Китае руфер упал с вершины 62-этажного небоскреба в городе Чанша.