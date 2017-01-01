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В одесском банке ликвидировали самодельную бомбу

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Правоохранители ищут злоумышленника, оставившего коробку.
Неизвестный мужчина оставил подозрительный предмет
Неизвестный мужчина оставил подозрительный предмет
УНН

В Одессе в отделении банка на улице Преображенской, 37 неизвестный мужчина оставил подозрительный предмет. Информация правоохранителям поступила около 10.00 среды, 27 декабря, сообщили в областной полиции.

Прибывшие на место специалисты эвакуировали 15 из банка.

“В ходе проверки работники взрывотехнической управления обнаружили предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство, которое было уничтожено на месте изъятия“, – говорится в сообщении.

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Правоохранители занимаются поисками злоумышленника, оставившего коробку.

Напомним, 24 декабря  в Днепре в многоэтажке взорвалось самодельное взрывное устройство. Пострадала сотрудница полиции.

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Теги: банк, бомба, Одесса, полиция, взрывчатка
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