В Днепре на мусорке нашли гранатомет

Орудие обезвредили на полигоне.

Утром 27 декабря на улице Богатырской в Днепре мужчина обнаружил на мусорке ручной гранатомет РПГ-22. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

На место обнаружения оружия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и взрывотехники. Боеприпас обследовали, вывезли на полигон и обезвредили. Оперативники выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства о незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее в одном из сел Днепропетровской области мальчик нашел на свалке оружие и случайно застрелил в 2-летнюю сестру.