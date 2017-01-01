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В Днепре на мусорке нашли гранатомет

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Орудие обезвредили на полигоне.

Утром 27 декабря на улице Богатырской в Днепре мужчина обнаружил на мусорке ручной гранатомет РПГ-22. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

На место обнаружения оружия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и взрывотехники. Боеприпас обследовали, вывезли на полигон и обезвредили. Оперативники выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства о незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее в одном из сел Днепропетровской области мальчик нашел на свалке оружие и случайно застрелил в 2-летнюю сестру.

 

 

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Теги: оружие, мусор, Днепр, Днепропетровская область, гранатомет
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Источник: korrespondent.net

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